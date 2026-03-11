Live

Новости Харькова — главное за 11 марта: как прошла ночь

Происшествия 07:15   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 11 марта: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Тревога в Харькове звучала трижды за ночь

Трижды объявляли тревогу в Харькове этой ночью. Вначале ее дали в 03:14. Украинские защитники позже предупредили: на Харьковщину полетели КАБы.

Вскоре добавились и беспилотники, которые начали атаковать регион. Эта тревога продлилась до 04:23.  Повторную объявили в 05:05. На этот раз, объяснили в Воздушных силах ВСУ, на Харьков и Чугуев полетели БпЛА.

Угроза для города сохранялась в течение 40 минут, потом прозвучал отбой. В 06:58 дали третью тревогу – с севера на Харьков вновь полетели БпЛА. По состоянию на 07:15 тревога в Харькове продолжатся. Информации о новых угрозах нет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
