Где атаковал враг и, сколько атак отбили ВСУ, сообщил Генштаб

Украина 08:08   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Шесть раз пытался прорваться за прошлые сутки враг на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ. 

На севере области было два боя возле Зыбино и Волчанска. На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районе Петропавловки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 137 боевых столкновений. Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, сбросив 262 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9378 дронов-камикадзе и осуществил 3817 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня», – добавили в сообщении.

Потери россиян, по информации ГШ, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
