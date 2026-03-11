Где атаковал враг и, сколько атак отбили ВСУ, сообщил Генштаб
Шесть раз пытался прорваться за прошлые сутки враг на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.
На севере области было два боя возле Зыбино и Волчанска. На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районе Петропавловки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 137 боевых столкновений. Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, сбросив 262 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9378 дронов-камикадзе и осуществил 3817 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня», – добавили в сообщении.
Потери россиян, по информации ГШ, следующие:
