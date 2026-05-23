Трое пострадавших, пожар: россияне атаковали Балаклею ударными БпЛА

Атака БпЛА произошла 23 мая около 11:35 – военные ударили дронами по городу Балаклея Изюмского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Предварительно, россияне для атаки применили два реактивных БпЛА типа «Герань». После атаки три человека обратились за медицинской помощью.

Ранения получили три гражданских женщины 23, 35 и 47 лет, уточнили в Нацполиции.

Один БпЛА ударил вблизи спорткомплекса, другой возле многоквартирного жилого дома. Из-за взрывов повреждены транспортные средства, вылетело стекло в оконных стеклах зданий.

В результате ударов возникли пожары на двух локациях, сообщает ГСЧС в Харьковской области. Горело здание спортивного зала в учебном заведении на площади 300 кв. и автомобиль.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали очаги пожаров.