Трое пострадавших, пожар: россияне атаковали Балаклею ударными БпЛА

Происшествия 16:05   23.05.2026
Оксана Якушко
Атака БпЛА произошла 23 мая около 11:35 – военные ударили дронами по городу Балаклея Изюмского района, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Предварительно, россияне для атаки применили два реактивных БпЛА типа «Герань». После атаки три человека обратились за медицинской помощью.

Ранения получили три гражданских женщины 23, 35 и 47 лет, уточнили в Нацполиции.

Один БпЛА ударил вблизи спорткомплекса, другой возле многоквартирного жилого дома. Из-за взрывов повреждены транспортные средства, вылетело стекло в оконных стеклах зданий.

В результате ударов возникли пожары на двух локациях, сообщает ГСЧС в Харьковской области. Горело здание спортивного зала в учебном заведении на площади 300 кв. и автомобиль.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали очаги пожаров.

Читайте также: «Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами

Новости Харькова — главное 23 мая: трое погибших, 12 боев на фронте
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
Новый губернатор в Белгороде: генерал, алкоголик и военный преступник
