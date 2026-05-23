Троє постраждалих: росіяни атакували Балаклію ударними БпЛА (фото)
Атака БпЛА сталася 23 травня близько 11:35 – військові РФ вдарили дронами по місту Балаклія Ізюмського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Попередньо, росіяни для атаки застосували два реактивні БпЛА типу «Герань». Після атаки росіян троє людей звернулися по медичну допомогу.
Поранень зазнали три цивільні жінки 23, 35 та 47 років, уточнили в Нацполіції.
Один БпЛА влучив поблизу спорткомплексу, інший — біля багатоквартирного житлового будинку. Через вибухи пошкоджені транспортні засоби, повилітало скло у шибках навколишніх будівель.
Внаслідок ударів виникли пожежі на двох локаціях, повідомляє ДСНС у Харківській області. Горіла будівля спортивної зали у навчальному закладі на площі 300 кв. та автомобіль.
Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували осередки пожеж.
Читайте також: “Уже долітають FPV, які туйки?”: харків’яни не стримувалися з архітекторами 📹
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, БпЛА Герань-2, ГСЧС в Харьковской области, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Троє постраждалих: росіяни атакували Балаклію ударними БпЛА (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 16:05;