Троє постраждалих: росіяни атакували Балаклію ударними БпЛА (фото)

Події 16:05   23.05.2026
Оксана Якушко
Атака БпЛА сталася 23 травня близько 11:35 – військові РФ вдарили дронами по місту Балаклія Ізюмського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Попередньо, росіяни для атаки застосували два реактивні БпЛА типу «Герань». Після атаки росіян троє людей звернулися по медичну допомогу.

Поранень зазнали три цивільні жінки 23, 35 та 47 років, уточнили в Нацполіції.

Один БпЛА влучив поблизу спорткомплексу, інший — біля багатоквартирного житлового будинку. Через вибухи пошкоджені транспортні засоби, повилітало скло у шибках навколишніх будівель.

Внаслідок ударів виникли пожежі на двох локаціях, повідомляє ДСНС у Харківській області. Горіла будівля спортивної зали у навчальному закладі на площі 300 кв. та автомобіль.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували осередки пожеж.

