Новини Харкова — головне 23 травня: троє загиблих, 12 боїв на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:47

Загинули троє людей, постраждали – п’ятеро

Росіяни атакували Харків і 17 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селищі Золочів постраждав 66-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнала поранень 52-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 46-річний чоловік; у с. Петрівка Золочівської громади постраждав 78-річний чоловік; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 53-річна жінка; у с. Гороховатка Борівської громади загинули 41-річна жінка і 48-річний чоловік, постраждала 42-річна жінка.

08:20

12 боїв було на Харківщині минулої доби

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції підрозділів ЗСУ біля сіл Тернове, Гранів та Нововасилівка, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили п’ять російських атак біля сіл Глушківка та Новоплатонівка.