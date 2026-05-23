Новини Харкова — головне 23 травня: троє загиблих, 12 боїв на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:47
Загинули троє людей, постраждали – п’ятеро
Росіяни атакували Харків і 17 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селищі Золочів постраждав 66-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнала поранень 52-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 46-річний чоловік; у с. Петрівка Золочівської громади постраждав 78-річний чоловік; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 53-річна жінка; у с. Гороховатка Борівської громади загинули 41-річна жінка і 48-річний чоловік, постраждала 42-річна жінка.
08:20
12 боїв було на Харківщині минулої доби
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції підрозділів ЗСУ біля сіл Тернове, Гранів та Нововасилівка, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили п’ять російських атак біля сіл Глушківка та Новоплатонівка.
Читайте також: Масштабна пожежа у Харкові: що горить на Холодній горі (відео) (оновлено)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 23 травня: троє загиблих, 12 боїв на фронті», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 09:47;