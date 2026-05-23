Троє загиблих, пожежі у лісах – як минула доба на Харківщині

Події 08:57   23.05.2026
Оксана Якушко
Минулої доби через удари росіян загинули троє людей, постраждали – п’ятеро, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Харків та 17 населених пунктів області.

У селищі Золочів постраждав 66-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади зазнала поранень 52-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 46-річний чоловік; у с. Петрівка Золочівської громади постраждав 78-річний чоловік; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 53-річна жінка; у с. Гороховатка Борівської громади загинули 41-річна жінка і 48-річний чоловік, постраждала 42-річна жінка.

У Богодухівському районі обстріли пошкодили електромережі, 3 приватні будинки, 20 автомобілів, 8 гаражів, адмінбудівлю (м. Богодухів), автомобіль (с. Зрубанка), господарчу споруду (сел. Золочів), будівлю (с. Воскресенівка), приватний і багатоквартирний будинки (с. Петрівка), двоквартирний і приватний будинки, господарчі споруди (с. Лютівка).

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 22 рази виїздили на ліквідацію пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами у Богодухівському, Куп’янському, та Ізюмському районах області.

З них 2 рази — на ліквідацію пожеж у лісових масивах. Обидві пожежі сталися на території Артемівського лісництва в Оскільській громаді громади Ізюмського району. Біля села Оскіл горіла суха хвойна підстилка на площі 10 га, а в селі Капитолівка – на площі 11 га. Рятувальники продовжують гасити ці пожежі.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району росіяни атакували ударним БпЛА будівлю кафе, яке не працювало. Внаслідок влучання зайнялися 300 м кв. на даху цієї будівлі. Без постраждалих.

За добу вогнеборці погасили 9 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 2,6 га.

Читайте також: Масштабна пожежа у Харкові: що горить на Холодній горі (відео) (оновлено)

  Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 08:57;

