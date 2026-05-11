Live

Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження

Події 19:46   11.05.2026
Олена Нагорна
Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження

Пожежу у багатоповерхівці на вулиці Бучми, що сталася 10 травня, правоохоронці розслідуватимуть за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ.

Інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 10 травня о 06:00 рятувальники отримали інформацію про пожежу на другому поверсі п’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. У квартирі, де сталося загоряння, виявили тіло 57-річного чоловіка. Також було евакуйовано та надано допомогу п’ятьом мешканцям сусідніх квартир, троє з яких діти.

Читайте також: Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі дощитиме, тепло: прогноз погоди по Харкову та області на 12 травня
Вночі дощитиме, тепло: прогноз погоди по Харкову та області на 12 травня
11.05.2026, 20:07
Підземна лікарня на 1100 осіб: як змінюється онкоцентр у Харкові (відео)
Підземна лікарня на 1100 осіб: як змінюється онкоцентр у Харкові (відео)
11.05.2026, 19:24
Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження
Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження
11.05.2026, 19:46
Росіяни б’ють по Харкову: де зафіксували “приліт” (доповнено)
Росіяни б’ють по Харкову: де зафіксували “приліт” (доповнено)
11.05.2026, 13:23
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
11.05.2026, 08:44
Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС
Майже сотня пожеж вирувала у природних екосистемах Харківщини – ДСНС
11.05.2026, 09:59

Новини за темою:

10.05.2026
Смертельна пожежа у Харкові: рятувальники назвали причину загоряння
06.05.2026
Пожежа у Харкові: вогонь охопив великий будинок (фото)
29.04.2026
Семеро поранених, руйнування: ДСНС показала наслідки обстрілу Харківщини
19.04.2026
Загиблий і п’ятеро постраждалих: як минула доба у Харкові й області
11.04.2026
БпЛА вночі вдарив по адмінбудівлі у Великому Бурлуку — наслідки (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 19:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу у багатоповерхівці на вулиці Бучми, що сталася 10 травня, правоохоронці розслідуватимуть за ч. 2 ст. 270 ККУ.".