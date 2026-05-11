Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження

Пожежу у багатоповерхівці на вулиці Бучми, що сталася 10 травня, правоохоронці розслідуватимуть за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ.

Інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 10 травня о 06:00 рятувальники отримали інформацію про пожежу на другому поверсі п’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. У квартирі, де сталося загоряння, виявили тіло 57-річного чоловіка. Також було евакуйовано та надано допомогу п’ятьом мешканцям сусідніх квартир, троє з яких діти.