Смертельна пожежа на Салтівці — поліція відкрила кримінальне провадження
Пожежу у багатоповерхівці на вулиці Бучми, що сталася 10 травня, правоохоронці розслідуватимуть за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) ККУ.
Інформацію за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За попередніми висновками, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 10 травня о 06:00 рятувальники отримали інформацію про пожежу на другому поверсі п’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. У квартирі, де сталося загоряння, виявили тіло 57-річного чоловіка. Також було евакуйовано та надано допомогу п’ятьом мешканцям сусідніх квартир, троє з яких діти.
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 19:46;