РФ била по Харкову навіть у дні «припинення вогню» – Терехов про тиждень

Суспільство 13:40   11.05.2026
Вікторія Яковенко
Минулого тижня Харків пережив 20 ворожих ударів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Безпекова ситуація минулого тижня вкотре показала, що російський терор не знає ані пауз, ані «режиму тиші». Навіть у дні оголошеного рф  «припинення вогню» Харків зазнав ворожої атаки», – зазначив міський голова.

За даними Терехова, під ударом були Київський, Холодногірський, Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Салтівський та Шевченківський райони.

«Агресор застосовував БпЛА типу «Шахед», «Молнія», FPV-дрони, а також ракети. Частину повітряних цілей вдалося знищити нашим Силам оборони, однак, навіть уламки після перехоплення все одно несли загрозу людям та міській інфраструктурі», – пише мер.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, гаражі, автомобілі, торговельні кіоски, дорожня інфраструктура, контактні мережі, комунальні об’єкти, територія залізниці та цивільних підприємств. Також постраждали навчальні заклади, системи водовідведення, електромережі.

«Постраждала 21 особа, зокрема шість дітей. У більшості випадків медики фіксували гостру реакцію на стрес, але, на жаль, були й тяжчі травми», – зазначив Терехов.

За тиждень у Харкові пролунала 71 повітряна тривога загальною тривалістю 85 годин. Для порівняння: по області цей показник склав 138 годин.

РФ била по Харкову навіть у дні «припинення вогню» – Терехов про тиждень
