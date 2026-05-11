Мільйонні збитки на ремонті траси на Харківщині: кого підозрюють

Трасу Р-51 на Харківщині відремонтували з мільйонними збитками, встановили правоохоронці. Слідство вважає, що до цього причетний колишній посадовець Служби автодоріг Харківщини.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2019 році обласна Служба автомобільних доріг оголосила тендер на поточний середній ремонт траси державного значення Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград. Очікувана вартість робіт становила майже 1,9 млрд грн. Переможцем торгів стало ТОВ, з яким й уклали договір на ремонт визначених ділянок дороги.

«Під час виконання робіт підрядник заявив, що стан окремих ділянок дороги нібито є значно гіршим, ніж очікувалося, а тому виникла потреба у додаткових роботах і фінансуванні. Підставою для цього компанія вказала висновок Харківського національного автомобільно-дорожнього університету», – розповіли правоохоронці.

Однак, як встановило слідство, ділянки, зазначені у висновку ХНАДУ, взагалі не входили до переліку об’єктів, передбачених основним договором. Тобто підстав для проведення «додаткових» робіт у межах цього тендеру не було.

«У результаті між Службою та ТОВ уклали ще один договір — на понад 204 млн грн. Тодішній заступник Служби, який одночасно був і головою тендерного комітету, не перевірив законність застосування переговорної процедури та підписав договір із порушенням законодавства про публічні закупівлі. Крім того, у кошторисній документації були погоджені суттєво завищені ціни на будівельні матеріали, зокрема асфальтобетонні суміші, щебінь, цемент, пісок і бітумну емульсію», – з’ясували у прокуратурі.

Зазначається, що державі завдано збитків на понад 6,1 млн грн.

57-річному експосадовцю повідомили про підозру в службовій недбалості, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.