Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку
Дорога “Харків-Золочів” відсьогодні взята під контроль мобільних груп ЗСУ, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко у коментарі виданню “Зоря”.
Коваленко підтверджує: тут фіксували удари БпЛА по авто, але таких випадків було п’ять, а не 20, як раніше говорили деякі жителі.
“Приходить дзвінків багато, і старостинські округи, і мешканці. Така паніка проходить. Хотів би сказати, що відсьогодні з 5:00 транспорті дороги взяті під контроль ЗСУ. Працюють мобільні групи, які будуть контролювати рух. Дорога “Харків-Золочів” взята під контроль ЗСУ. Було п’ять випадків, коли були удари по автівках. Гостру реакцію на стрес отримав молодий чоловік. Вони переважно б’ють по військових авто. Наразі ми провели роботу з керівниками військових підрозділів, було прийняте рішення про те, що транспортні мережі Золочева взяті під охорону підрозділами ППО”, – сказав начальник Золочівської СВА.
Відео: “Зоря”
Коваленко також розповів, що Золочів пережив масований удар – били “шахеди”, “Молнии” та FPV-дрони.
“Наразі дві людини отримали гостру реакцію на стрес. Є пошкодження адміністративних будівель, магазинів”, – сказав Коваленко.
Крім цього, об 11:00 російські війська БпЛА, попередньо, “Ланцет” вдарили по авто УАЗ підприємства критичної інфраструктури в Золочеві.
“Під час виконання службових обовʼязків постраждав чоловік 35 років, акубаротравма, гостра реакція на стрес. Автомобіль повністю знищений”, – додав Коваленко.
Читайте також: ДСНС: рятувальники змогли загасити пожежу після “прильоту” у Великому Бурлуку
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Виктор Коваленко, дорога, золочів, трасса;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 12:27;