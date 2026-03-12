Live

Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку

Суспільство 12:27   12.03.2026
Вікторія Яковенко
Що відбувається на трасі “Харків-Золочів”? Коваленко відреагував на паніку

Дорога “Харків-Золочів” відсьогодні взята під контроль мобільних груп ЗСУ, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко у коментарі виданню “Зоря”.

Коваленко підтверджує: тут фіксували удари БпЛА по авто, але таких випадків було п’ять, а не 20, як раніше говорили деякі жителі.

“Приходить дзвінків багато, і старостинські округи, і мешканці. Така паніка проходить. Хотів би сказати, що відсьогодні з 5:00 транспорті дороги взяті під контроль ЗСУ. Працюють мобільні групи, які будуть контролювати рух. Дорога “Харків-Золочів” взята під контроль ЗСУ. Було п’ять випадків, коли були удари по автівках. Гостру реакцію на стрес отримав молодий чоловік. Вони переважно б’ють по військових авто. Наразі ми провели роботу з керівниками військових підрозділів, було прийняте рішення про те, що транспортні мережі Золочева взяті під охорону підрозділами ППО”, – сказав начальник Золочівської СВА.

Відео: “Зоря”

Коваленко також розповів, що Золочів пережив масований удар – били “шахеди”, “Молнии” та FPV-дрони.

“Наразі дві людини отримали гостру реакцію на стрес. Є пошкодження адміністративних будівель, магазинів”, – сказав Коваленко.

Крім цього, об 11:00 російські війська БпЛА, попередньо, “Ланцет” вдарили по авто УАЗ підприємства критичної інфраструктури в Золочеві.

“Під час виконання службових обовʼязків постраждав чоловік 35 років, акубаротравма, гостра реакція на стрес. Автомобіль повністю знищений”, – додав Коваленко.

удар по Золочеву
Фото: Віктор Коваленко
удар по Золочеву
Фото: Віктор Коваленко

Автор: Вікторія Яковенко
