Live

Аграрії під ударом: РФ 22 квітня б’є по сільгосппідприємствах Харківщини

Події 08:54   22.04.2026
Оксана Горун
Про “прильоти” по будівлях сільськогосподарських фірм у двох населених пунктах області повідомили в ДСНС та Золочівській громаді. Також вранці 22 квітня безпілотник прилетів по Чугуєву.

22 квітня російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук. Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 м кв. Загиблих та постраждалих немає“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

прильоти 22 квітня 2026 року в Харківській області 2

Під ранок дві “молнии” прилетіли по населених пунктах Золочівської громади. Начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”: у Золочеві пошкоджений будинок та енергомережі, у Великій Рогозянці – складське приміщення сільгосппідприємства.

прильоти 22 квітня 2026 року в Харківській області 3
Фото: Віктор Коваленко

Також уранці під ударом був Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва написала, що безпілотник прилетів по складських приміщеннях. Обійшлося без постраждалих. Тип БпЛА ще встановлюють, на місці працює ДСНС.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби Харківську область атакувала майже сотня різних безпілотників. У регіоні від обстрілів загинула одна людина, ще 20 постраждали. У тому числі під ударами було кілька районів Харкова.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 08:54;

