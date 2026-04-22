Аграрії під ударом: РФ 22 квітня б’є по сільгосппідприємствах Харківщини
Про “прильоти” по будівлях сільськогосподарських фірм у двох населених пунктах області повідомили в ДСНС та Золочівській громаді. Також вранці 22 квітня безпілотник прилетів по Чугуєву.
“22 квітня російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук. Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі на площі 100 м кв. Загиблих та постраждалих немає“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Під ранок дві “молнии” прилетіли по населених пунктах Золочівської громади. Начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”: у Золочеві пошкоджений будинок та енергомережі, у Великій Рогозянці – складське приміщення сільгосппідприємства.
Також уранці під ударом був Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва написала, що безпілотник прилетів по складських приміщеннях. Обійшлося без постраждалих. Тип БпЛА ще встановлюють, на місці працює ДСНС.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби Харківську область атакувала майже сотня різних безпілотників. У регіоні від обстрілів загинула одна людина, ще 20 постраждали. У тому числі під ударами було кілька районів Харкова.
Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, великий бурлук, Виктор Коваленко, Галина Минаева, ГСЧС, золочів, новини Харкова, обстріли, прилеты, сінєгубов, Чугуїв;
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 08:54;
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 08:54;