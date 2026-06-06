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FPV вдарив по машині поліціянтів на Харківщині: наслідки

Події 07:33   06.06.2026
Оксана Горун
FPV вдарив по машині поліціянтів на Харківщині: наслідки

Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив про ворожу атаку на співробітників відомства. Вона сталася 5 червня у Старому Салтові.

5 червня війська рф атакували FPV-дроном селище Старий Салтів Чугуївського району. Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа. Серед цивільного населення та особового складу поліції постраждалих немає“, – поінформували в ГУНП.

БпЛА вдарив по авто поліції в Харківській області 2

Нагадаємо, того ж дня FPV-дрони та БпЛА типу “Молния” масовано атакували селище Слатине в Дергачівській громаді. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про удари щонайменше 30 безпілотників. Дивом обійшлося без постраждалих, але руйнування – суттєві.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 07:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив про ворожу атаку на співробітників відомства. Вона сталася 5 червня у Старому Салтові".