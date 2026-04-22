Аграрии под ударом: РФ 22 апреля бьет по сельхозпредприятиям Харьковщины

Происшествия 08:54   22.04.2026
О «прилетах» по зданиям сельскохозяйственных фирм в двух населенных пунктах области сообщили в ГСЧС и Золочевской громаде. Также утром 22 апреля беспилотник прилетел по Чугуеву.

«22 апреля российские оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие в поселке Великий Бурлук. В результате атаки произошел пожар в административном здании на площади 100 м кв. Погибших и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Под утро две «Молнии» прилетели по населенным пунктам Золочевской громады. Начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив»: в Золочеве поврежден дом и энергосети, в Великой Рогозянке — складское помещение сельхозпредприятия.

Также утром под ударом был Чугуев. Мэр города Галина Минаева написала, что беспилотник прилетел по складским помещениям. Обошлось без пострадавших. Тип БпЛА еще устанавливают, на месте работает ГСЧС.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток Харьковскую область атаковала почти сотня различных беспилотников. В регионе от обстрелов погиб один человек, еще 20 — пострадали. В том числе под ударами были несколько районов Харькова.

Автор: Оксана Горун
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
Новости Харькова — главное 22 апреля: «Молния» ночью и 10 атак на фронте
ISW: Армия РФ подняла флаг в приграничье Харьковщины и атакует с севера
Новости Харькова — главное 21 апреля: фронт, новый руководитель метрополитена
Сегодня 22 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Аграрии под ударом: РФ 22 апреля бьет по сельхозпредприятиям Харьковщины
  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 08:54;

