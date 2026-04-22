ISW: Армия РФ подняла флаг в приграничье Харьковщины и атакует с севера
Институт изучения войны (ISW) обнаружил геолоцированные кадры с подъемом российского флага в селе Ветеринарное на Харьковщине, а также проанализировал реальные и выдуманные «успехи» ВС РФ.
«Российские войска недавно проникли в северную часть Харьковской области. Опубликованные 21 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям и поднимают флаг в Ветеринарном (к северу от Харькова), что, по оценке ISW, было российской операцией по инфильтрации. Министерство обороны России приписало захват Ветеринарного штурмовым подразделениям 245-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ), а российские военные блогеры также утверждали, что штурм поддерживали подразделения чеченского батальона «Ахмат» «Ваха» (204-й полк «Ахмат») и Центр передовых беспилотных технологий «Рубикон», — сообщил ISW.
Напомним, ранее аналитики DeepState опубликовали видео расстрела российскими захватчиками четырех украинских военнопленных. Военное преступление совершили как раз в районе Ветеринарного. По его факту уже начали досудебное расследование, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Российские войска активизировали наступательные операции к северу от Харькова и продолжили наступательные действия в районе Волчанска, в то время как украинские силы контратаковали в этом районе», — отметили в ISW.
В то же время в институте не нашли подтверждений российским заявлениям об «успехах» на севере Харьковщины.
«Российские войска продолжают заявлять о захвате населенных пунктов, не контролируя их. 16-й армейский корпус Украины 20 апреля опроверг заявление Министерства обороны России от 17 апреля о захвате Зыбино (на северо-востоке от Харькова) и заявил, что российские войска не контролируют этот населенный пункт», — отметили аналитики.
На Великобурлукском направлении минувшие сутки прошли спокойно. А вот на Купянском успехи есть у Сил обороны Украины.
«Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, в то время как российские войска продолжают свои атаки, сохраняя при этом ограниченное присутствие в Купянске. Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 17 апреля и 20 апреля, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции на северо-востоке села Подолы (к востоку от Купянска), что указывает на то, что в этом районе, вероятно, нет российских позиций», — прокомментировали в Институте изучения войны.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
«ISW: Армия РФ подняла флаг в приграничье Харьковщины и атакует с севера»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 07:34;