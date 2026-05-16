В РФ снова заявляют о захвате Петропавловки на Харьковщине — реакция ISW

Фронт 07:59   16.05.2026
Елена Нагорная
В сводке за 15 мая американский Институт изучения войны прокомментировал заявления российского военного блогера и еще одного источника, что войска РФ якобы захватили село Петропавловка Купянского района.

«Российские источники неоднократно делали неподтвержденные заявления, что российские войска продвинулись в Петропавловку или захватили ее, в том числе трижды с января 2026 года», — констатировали в ISW.

Аналитики добавили, что российские военные продолжали проводить операции по проникновению и ограниченные наступательные действия на Купянском направлении. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 14 мая, демонстрирует, как украинские войска наносят удар по позиции РФ на западе Куриловки после того, как, по оценке ISW, туда проникла группа россиян.

Напомним, 15 мая стало известно, что Силы обороны освободили часть Харьковской области. 16-й Армейский корпус ВСУ сообщил, что вернул под контроль село Отрадное на Великобурлукском направлении. Территорию вокруг также зачистили. Всего оккупантов выгнали с 22 кв. км Двуречанщины.

Читайте также: Ночной террор Харькова продолжился утром: есть «прилет» в центре, пострадавшие

