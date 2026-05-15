Харьковской блогерше, подозреваемой в контрабанде авто, назначили залог

27-летней подозреваемой в организации схемы незаконного ввоза авто из-за границы для ВСУ сегодня, 15 мая, в Харькове избрали меру пресечения.

Суд назначил залог в размере 998 400 гривен, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

Правоохранители уточнили, что не согласны с таким решением. Так что готовится апелляционная жалоба.

Отметим, что официально правоохранители не называли имя подозреваемой. Известно, что речь идет о харьковской автоблогерше Анне Кривуц (Danger.ann). Ее адвокат Юрий Кубай сообщил, что девушку уже выпустили из-под стражи. Он опубликовал фото с Анной, подписав: «Свобода».

«Однако в течение пяти дней должна внести залог», — отметил адвокат.

Напомним, схему незаконного ввоза авто в Украину из-за границы для военных ВСУ разоблачили правоохранители. Как сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в ее организации подозревают 27-летнюю харьковскую предпринимательницу, которая также возглавляет местный благотворительный фонд.