Аварий на Харьковщине стало больше: в полиции назвали самые опасные трассы

За четыре месяца 2026 года в регионе зарегистрировали 1014 ДТП — это на 27% больше, чем в прошлом году, сообщил во время брифинга начальник отдела организации деятельности групп реагирования ГУНП в Харьковской области Евгений Волошин, передает ХОВА. При этом стало меньше аварий с потерпевшими.

«В прошлом году было зарегистрировано за соответствующий период времени 188 ДТП, в текущем году — 166. В ходе таких ДТП, к сожалению, в текущем году погибли 23 человека, но это количество погибших значительно меньше, чем было в прошлом году, и общее уменьшение составляет более 38%. Также в ходе ДТП получили травму в текущем году 239 человек, что меньше на 1%, чем в прошлом. В прошлом году за такой же период времени было травмировано 242 человека», — отмечают правоохранители.

По данным полиции, в этом году основная причина всех аварий с пострадавшими – превышение безопасной скорости.

«Среди других причин ДТП с пострадавшими следует отметить несоблюдение безопасного интервала водителями. Существенное количество ДТП с погибшими в текущем году произошло из-за столкновения с другими автомобилями – более 46%, перебрасывание авто – 22%, а также наезд на пешеходов – 16%. Как и в прошлом году, наибольшее количество ДТП с пострадавшими происходило в выходные. Также высокий уровень ДТП с пострадавшими наблюдается во вторник», – говорит Волошин.

Больше всего аварий с пострадавшими происходит в период с 10:00 до 19:00, а пик – с 17:00 до 19:00.

«На сегодня на территории Харьковской области на дорогах государственного значения определены восемь мест концентрации ДТП. Четыре таких участка определены на дорогах международного значения – это такие автомобильные дороги, как М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», М-18 «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта», а также М-29 «Харьков-Берестин-Перещипино-Днепр». Также четыре таких участка на дорогах регионального значения – это дороги Р-46 «Харьков-Ахтырка», а также дорога Р-51 «Марефа-Лозова-Павлоград», — подытожили в полиции.