Опасно может быть на дорогах Харьковщины: что надвигается на регион

Общество 12:33   02.01.2026
Виктория Яковенко
Опасно может быть на дорогах Харьковщины: что надвигается на регион Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Около полуночи на Харьковщину со стороны Сумской области зайдет циклон, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры. Ожидается, что в регионе пойдет мокрый снег.

«При плюсовой температуре воздуха, которая по прогнозам составит +1…+2 °C, возможно налипание мокрого снега. Такие погодные условия могут существенно усложнить движение транспорта и повысить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах», — предупредили дорожники.

Они также отметили, что сегодня, 2 января, в Харьковской области ожидается сильный ветер.

«Учитывая значительное количество выпавшего в последние дни снега, это может привести к образованию снежных переметов на автомобильных дорогах. Обращаем внимание водителей, что снежные переметы не всегда хорошо заметны, особенно в темное время суток и при ограниченной видимости. Попадание на такие участки может привести к потере вождения транспортного средства и созданию опасных ситуаций», — подчеркнули в Службе.

Дорожники говорят: работают в круглосуточном режиме, постоянно мониторят состояние трасс и, при необходимости, расчищают и обрабатывают их.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает горячая линия службы: +38 (095) 568-38-77.

Читайте также: Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график

Автор: Виктория Яковенко
