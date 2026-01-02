Опасно может быть на дорогах Харьковщины: что надвигается на регион
Около полуночи на Харьковщину со стороны Сумской области зайдет циклон, сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры. Ожидается, что в регионе пойдет мокрый снег.
«При плюсовой температуре воздуха, которая по прогнозам составит +1…+2 °C, возможно налипание мокрого снега. Такие погодные условия могут существенно усложнить движение транспорта и повысить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах», — предупредили дорожники.
Они также отметили, что сегодня, 2 января, в Харьковской области ожидается сильный ветер.
«Учитывая значительное количество выпавшего в последние дни снега, это может привести к образованию снежных переметов на автомобильных дорогах. Обращаем внимание водителей, что снежные переметы не всегда хорошо заметны, особенно в темное время суток и при ограниченной видимости. Попадание на такие участки может привести к потере вождения транспортного средства и созданию опасных ситуаций», — подчеркнули в Службе.
Дорожники говорят: работают в круглосуточном режиме, постоянно мониторят состояние трасс и, при необходимости, расчищают и обрабатывают их.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации круглосуточно работает горячая линия службы: +38 (095) 568-38-77.
Читайте также: Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварии, дороги, мокрый снег, харьковщина, циклон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасно может быть на дорогах Харьковщины: что надвигается на регион», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 12:33;