Как изменилось количество ДТП на Харьковщине и когда чаще всего они происходят
На 8% уменьшилось количество ДТП в Харьковской области в феврале. Состояние аварийности на дорогах проанализировали правоохранители.
Всего в регионе произошло 282 ДТП, в которых два человека погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители пришли к выводу, что больше всего аварий с пострадавшими произошло в субботу, также много их было в понедельник и вторник. ДТП с погибшими и/или травмированными происходили в период с 14:00 до 18:00.
Наиболее распространенными причинами аварий в целом были нарушение скорости движения и несоблюдение безопасной дистанции.
В феврале уменьшилось количество ДТП с пешеходами: было двое погибших и 12 пострадавших. Также зафиксировано шесть аварий с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и 11 получили травмы.
За два месяца текущего года в Харьковской области зарегистрировали 587 ДТП, в которых десять человек погибли и 127 пострадали.
Как сообщала МГ «Объектив», около полуночи 8 марта правоохранители остановили на улице Роганской в Харькове автомобиль BMW. В ходе общения инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.
Читайте также: Нашли 2,5 кг PVP и не только: мужчину задержали в Харькове, что ему «светит»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: аварии, ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как изменилось количество ДТП на Харьковщине и когда чаще всего они происходят», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 18:15;