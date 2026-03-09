Live

Как изменилось количество ДТП на Харьковщине и когда чаще всего они происходят

Происшествия 18:15   09.03.2026
Елена Нагорная
Как изменилось количество ДТП на Харьковщине и когда чаще всего они происходят

На 8% уменьшилось количество ДТП в Харьковской области в феврале. Состояние аварийности на дорогах проанализировали правоохранители.

Всего в регионе произошло 282 ДТП, в которых два человека погибли и 48 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители пришли к выводу, что больше всего аварий с пострадавшими произошло в субботу, также много их было в понедельник и вторник. ДТП с погибшими и/или травмированными происходили в период с 14:00 до 18:00.

Наиболее распространенными причинами аварий в целом были нарушение скорости движения и несоблюдение безопасной дистанции.

В феврале уменьшилось количество ДТП с пешеходами: было двое погибших и 12 пострадавших. Также зафиксировано шесть аварий с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб и 11 получили травмы.

За два месяца текущего года в Харьковской области зарегистрировали 587 ДТП, в которых десять человек погибли и 127 пострадали.

Как сообщала МГ «Объектив», около полуночи 8 марта правоохранители остановили на улице Роганской в Харькове автомобиль BMW. В ходе общения инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Автор: Елена Нагорная
