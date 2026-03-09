Пьяного водителя остановили в Харькове, он хотел дать взятку – патрульные

Накануне, 8 марта, около полуночи, правоохранители остановили на улице Роганской автомобиль BMW. В ходе общения инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчине предложили пройти соответствующее освидетельствование, однако он отказался, отметили копы.

«Кроме того, чтобы избежать административной ответственности, мужчина начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за такие действия», — рассказали правоохранители.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. На водителя патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ водителя от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП. Также мужчину отстранили от управления, материалы дела будут переданы в суд.

Напомним, ранее в Харьковской области подозрение вручили мужчине, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейских.