Пьяного водителя остановили в Харькове, он хотел дать взятку – патрульные
Накануне, 8 марта, около полуночи, правоохранители остановили на улице Роганской автомобиль BMW. В ходе общения инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчине предложили пройти соответствующее освидетельствование, однако он отказался, отметили копы.
«Кроме того, чтобы избежать административной ответственности, мужчина начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за такие действия», — рассказали правоохранители.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. На водителя патрульные составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ водителя от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП. Также мужчину отстранили от управления, материалы дела будут переданы в суд.
Напомним, ранее в Харьковской области подозрение вручили мужчине, который, по данным следствия, пытался подкупить полицейских.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, патрульна поліція, пьяный водитель;
Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 16:24