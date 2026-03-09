П’яного водія зупинили у Харкові, він хотів дати хабар – патрульна поліція
Напередодні, 8 березня, близько опівночі, правоохоронці зупинили на вулиці Роганській автомобіль BMW. Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Чоловіку запропонували пройти відповідний огляд, однак він відмовився, зазначили копи.
“Крім того, щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень, попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії”, – розповіли правоохоронці.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. На водія патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Також чоловіка відсторонили від керування, матеріали справи передадуть до суду.
Нагадаємо, раніше на Харківщині підозру вручили чоловіку, який, за даними слідства, намагався підкупити поліцейських.
