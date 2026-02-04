Live

П’яний водій на Харківщині хотів «відмазатись» за $1000 – поліція

Суспільство 14:22   04.02.2026
Вікторія Яковенко
П'яний водій на Харківщині хотів «відмазатись» за $1000 – поліція

На Харківщині підозру вручили чоловіку, який, за даними слідства, намагався підкупити поліцейських.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що наприкінці січня у селі Миронівка копи зупинили автомобіль через технічну несправність.

«Під час перевірки документів та спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою Drаger. Результат склав 0,52 проміле алкоголю», – зазначили у поліції.

Правоохоронці додали, після цього 53-річний водій запропонував копам 1000 доларів, щоб на нього не складали адміністративний протокол.

Поліцейські зафіксували факт пропозиції неправомірної вигоди. Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, у Харкові полісмени за хабар у 66 тисяч гривень сприяли тому, щоб кілограм канабісу, знайдений у чоловіка, у матеріалах справи перетворився на значно менший обсяг, повідомляли у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також: “Визнає вину”: справа про трагедію на підприємстві на Харківщині – у суді

Автор: Вікторія Яковенко
