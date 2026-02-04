П’яний водій на Харківщині хотів «відмазатись» за $1000 – поліція
На Харківщині підозру вручили чоловіку, який, за даними слідства, намагався підкупити поліцейських.
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що наприкінці січня у селі Миронівка копи зупинили автомобіль через технічну несправність.
«Під час перевірки документів та спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою Drаger. Результат склав 0,52 проміле алкоголю», – зазначили у поліції.
Правоохоронці додали, після цього 53-річний водій запропонував копам 1000 доларів, щоб на нього не складали адміністративний протокол.
Поліцейські зафіксували факт пропозиції неправомірної вигоди. Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Матеріали передадуть до суду.
Нагадаємо, у Харкові полісмени за хабар у 66 тисяч гривень сприяли тому, щоб кілограм канабісу, знайдений у чоловіка, у матеріалах справи перетворився на значно менший обсяг, повідомляли у Харківській обласній прокуратурі.
Читайте також: “Визнає вину”: справа про трагедію на підприємстві на Харківщині – у суді
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, пьяный водитель, хабар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’яний водій на Харківщині хотів «відмазатись» за $1000 – поліція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 14:22;