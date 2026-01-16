Live

На хабарі та махінаціях з вагою марихуани викрили полісменів у Харкові

Події 17:33   16.01.2026
Олена Нагорна
За версією слідства, у Харкові полісмени за хабар у 66 тисяч гривень сприяли тому, щоби кілограм канабісу, знайдений у чоловіка, у матеріалах справи перетворився на значно менший обсяг.

Харків’янина, в автомобілі якого знайшли кілограм канабісу, доправили до одного з райвідділів поліції у червні 2023 року. Там чоловік пояснив, що придбав марихуану через телеграм-канал із метою подальшого збуту, інформують у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, начальник сектору відділу кримінальної поліції разом зі своїм підлеглим-оперуповноваженим пообіцяли затриманому кваліфікувати його дії не як збут за статтею 307 ККУ, а за значно м’якішою статтею – 309 ККУ (незаконне зберігання) шляхом зменшення ваги виявленої наркотичної речовини.

“Щоб гроші не світилися, поліцейський залучив свого знайомого, працівника аптеки. Саме на його банківську картку наркодилер перерахував хабар у 66 тисяч гривень. Для конспірації посадовець переконав аптекаря, що кошти нібито є зарплатою поліцейських, які беруть участь у відсічі збройної агресії РФ на Харківщині. Насправді ж зняті гроші були передані готівкою безпосередньо начальнику сектору”, – розповідають у прокуратурі.

Готівку співробітники поліції розподілили його між собою і виконали обіцянку щодо затриманого.

Обом полісменам повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ), а наркоторговцю — за фактом надання такої вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ). Їм вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Автор: Олена Нагорна
