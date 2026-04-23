Які дороги на Харківщині мають відремонтувати до літа

До 1 червня на Харківщині мають відновити низку доріг державного значення, на ці роботи передбачено 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету, розповів МГ “Об’єктив” заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Сергій Радченко.

“Це основні маршрути, які відносяться до доріг з індексом М. Це М-03 – дорога на Київ, М-18, М-29 – на Дніпро. Р-78 – це від Харкова до Змієва, а також важлива дорога для військових Лозова-Близнюки-Барвінкове”, – поінформував Радченко.

Як інформували у Службі, на дорозі Р-78 Харків-Зміїв роботи киплять. Станом на середину квітня там переклали близько 5 тисяч квадратних метрів покриття. Ведуться роботи на дорогах Безлюдівка-Васищеве, Т-21-15 Гусарівка-Грушеваха та Т-21-21 Лозова-Близнюки-Барвінкове-Велика Комишуваха.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у межах Харківщини довжина державних доріг становить близько 2300 кілометрів, і 50% з них, за оцінкою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, перебувають в аварійному стані. Окрім харківської кільцевої, найпроблемнішими є дороги на Київ та Дніпро. Востаннє нормальний ремонт вони бачили у 2008-му, деякі ділянки перед Євро-2012. За нормативами, капремонт має бути кожні 16 років, а поточний — раз на шість-вісім років. На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році виділяють 804 мільйони гривень. Капітальних ремонтів не буде — фінансування не передбачено.