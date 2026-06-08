Тролейбус №27 у Харкові тимчасово змінить графік і маршрут: подробиці

З 9 по 12 червня тролейбус №27 курсуватиме зі збільшеним інтервалом руху. Обмеження діятимуть щодня з 10:00 до 15:00.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Тимчасові незручності пов’язані з проведенням ремонту контактної мережі на вулиці Холодногірській.

На час робіт рух транспорту організують таким чином:

частина тролейбусів на маршруті №27 продовжить роботу за рахунок використання запасу автономного ходу;

інша частина машин буде тимчасово перенаправлена на маршрут №11.

Пасажирів просять враховувати ці зміни та заздалегідь планувати свої поїздки містом.

Раніше в АТ «Харківобленерго» повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі Харкова частково не буде світла. Причина – необхідність провести ремонтні роботи.