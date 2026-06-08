Тролейбус №27 у Харкові тимчасово змінить графік і маршрут: подробиці
Фото: Максим Наумов
З 9 по 12 червня тролейбус №27 курсуватиме зі збільшеним інтервалом руху. Обмеження діятимуть щодня з 10:00 до 15:00.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.
Тимчасові незручності пов’язані з проведенням ремонту контактної мережі на вулиці Холодногірській.
На час робіт рух транспорту організують таким чином:
- частина тролейбусів на маршруті №27 продовжить роботу за рахунок використання запасу автономного ходу;
- інша частина машин буде тимчасово перенаправлена на маршрут №11.
Пасажирів просять враховувати ці зміни та заздалегідь планувати свої поїздки містом.
Раніше в АТ «Харківобленерго» повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі Харкова частково не буде світла. Причина – необхідність провести ремонтні роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 20:54;