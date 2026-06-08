В Харькове троллейбус №27 временно изменит график и маршрут: подробности

С 9 по 12 июня троллейбус №27 будет курсировать с увеличенным интервалом движения. Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Временные неудобства связаны с проведением ремонта контактной сети на улице Холодногорской.

На время работ движение транспорта организуют следующим образом:

часть троллейбусов на маршруте №27 продолжит работу за счет использования запаса автономного хода;

другая часть машин будет временно перенаправлена на маршрут №11.

Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать свои поездки по городу.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе Харькова частично не будет света. Причина – необходимость проведения ремонтных работ.