В Харькове троллейбус №27 временно изменит график и маршрут: подробности
Фото: Максим Наумов
С 9 по 12 июня троллейбус №27 будет курсировать с увеличенным интервалом движения. Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 15:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
Временные неудобства связаны с проведением ремонта контактной сети на улице Холодногорской.
На время работ движение транспорта организуют следующим образом:
- часть троллейбусов на маршруте №27 продолжит работу за счет использования запаса автономного хода;
- другая часть машин будет временно перенаправлена на маршрут №11.
Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать свои поездки по городу.
Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе Харькова частично не будет света. Причина – необходимость проведения ремонтных работ.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 20:54;