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В Харькове троллейбус №27 временно изменит график и маршрут: подробности

Транспорт 20:54   08.06.2026
Елена Нагорная
В Харькове троллейбус №27 временно изменит график и маршрут: подробности Фото: Максим Наумов

С 9 по 12 июня троллейбус №27 будет курсировать с увеличенным интервалом движения. Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Временные неудобства связаны с проведением ремонта контактной сети на улице Холодногорской.

На время работ движение транспорта организуют следующим образом:

  • часть троллейбусов на маршруте №27 продолжит работу за счет использования запаса автономного хода;
  • другая часть машин будет временно перенаправлена на маршрут №11.

Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее планировать свои поездки по городу.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе Харькова частично не будет света. Причина – необходимость проведения ремонтных работ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 12 июня троллейбус №27 будет курсировать с увеличенным интервалом движения. Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 15:00.".