Циклон насувається на Харківщину: дорожники звернулись до водіїв
Дорожники на Харківщині переходять на посилений режим роботи. Кажуть: на регіон з південного сходу насувається циклон.
За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, першими під вплив негоди потраплять Ізюм, Барвінкове та Лозова. Уже в ніч проти неділі в цих районах розпочнеться снігопад.
«Близько 11:00 у неділю негода пошириться на всю територію Харківської області. Очікується доволі інтенсивний сніг, місцями можливе налипання мокрого снігу, що може ускладнити рух транспорту. Дорожні служби до погіршення погодних умов готові та переходять на посилений режим роботи. Упродовж негоди здійснюватиметься постійний моніторинг стану автомобільних доріг і оперативне реагування на ускладнення руху», – йдеться у повідомленні.
Дорожники звернулися до водіїв великовагового транспорту, зазначають: вони повинні мати необхідні спеціальні засоби для руху в зимових умовах, зокрема протиковзні ланцюги.
«Більше того, з метою недопущення повної зупинки руху можливе часткове обмеження або навіть тимчасове перекриття руху для великовагового автотранспорту на окремих ділянках автомобільних доріг. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху, а також надавати безперешкодний проїзд дорожній техніці та спеціалізованим автомобілям із жовтогарячими проблисковими маячками», – пишуть у Службі.
За прогнозами, снігопад триватиме до 23:00, після чого опади припиняться, а на Харківщину прийдуть морози.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій або ускладнень на автомобільних дорогах цілодобово працює «гаряча лінія» служби: +38 (095) 568-38-77.
Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2026 в 18:02