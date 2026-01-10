Live

Хуртовина, сильний вітер, ожеледиця: завтра на Харківщині буде небезпечно

Суспільство 13:14   10.01.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 11 січня.

«Очікується: по місту значний сніг, хуртовина. Вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця; по області в східній половині налипання мокрого снігу, ожеледь. Вдень в західній половині області значний сніг, хуртовина. Вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця», – пишуть синоптики.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов Кабмін видав рекомендацію щонайменше до 19 січня припинити освітній процес в очній формі в Україні. Тобто або подовжити канікули, або повністю перейти на дистанційку. Що вирішили у Харкові – читайте тут.

Автор: Вікторія Яковенко
