Йдуть морози: чи продовжать канікули у школах Харкова
Учні шкіл Харкова починають освітній процес після зимових канікул у понеділок, 12 січня. Тобто продовжувати зимовий відпочинок для дітей у місті не планують.
Про це повідомили в Департаменті освіти, інформують у пресслужбі Харківської міськради.
«Навчання здійснюватиметься у змішаному форматі – онлайн та офлайн на безпечних локаціях», – заявили у мерії.
Зазначимо, через погіршення погодних умов 8 січня Кабмін видав рекомендацію щонайменше до 19 січня припинити освітній процес в очній формі в Україні. Тобто або подовжити канікули, або повністю перейти на дистанційку.
Нагадаємо, сильні морози йдуть не Харківщину. Про небезпеку попередив Регіональний центр із гідрометеорології. У ніч на 13 січня температура повітря, за прогнозом, сягне позначки в мінус 17 градусів. При цьому надзвичайних морозів, якими нещодавно лякали українців у соцмережах, не передбачають. Популярна синоптикиня Наталка Діденко відзначила: мінус 25 – 30 градусів, про які нібито попереджали «британські вчені» в прогностичних картах не проглядаються.
