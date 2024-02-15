«Діти не хочуть вчитися»: поради психологів Харкова – як полюбити онлайн
Повномасштабна війна перервала очне навчання харківських школярів. Чимало закладів освіти тепер зруйновано, багато дітей разом із родичами стало вимушеними переселенцями. Низка батьків харківських учнів зазначає: дітям не вистачає спілкування, і вони не мають бажання вчитися онлайн. Як повернути мотивацію сісти за уроки – розповіли психологи у репортажі МГ «Об’єктив».
Немає мотивації, відповідальності та посидючості – із такими проблемами через онлайн-навчання, яке ввели на Харківщині у зв’язку з війною, стикнулася мати чотирьох дітей Катерина. Троє її синів – 9, 12 та 13 років – займаються дистанційно. І якщо старший бере відповідальність за свої знання, то молодші – не розуміють важливості навчання, каже жінка.
Катерина, мати чотирьох дітей
Діти цього віку, вони не сиділи у школі. Вони так, ухиляються: то вимикають камеру, то можуть погратися. У реаліях сьогодення діти в нас несоціалізовані.
Аби відповісти на питання, пов’язані з онлайн-освітою, а також дати поради, у Харкові провели тренінг із 20-ма сім’ями за участю психологів.
Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради
У зв’язку з небезпекою у Харкові проходить тільки онлайн-навчання. Це найбільше, що турбує зараз батьків. Ми провели опитування серед 6 тисяч наших людей і виявилося, що це найбільше турбує зараз харків’ян.
Психологи акцентують на мотивації дітей – як зробити “дистанційку” більш продуктивною і захопливою. Адже, окрім того, що освіта за комп’ютером не така цікава для учнів, як очна, відбиток наклала війна, зазначають фахівці. Бо зараз діти відчувають різні емоції.
Дарія Матюніна, психологиня
Лайфхак – це не боятися того, що ти відчуваєш наразі. Тобто якщо в тебе є певні емоції як тривога, як страх, як гнів – це нормальні емоції й тут вже питання – як мені їх подолати. Тобто як мені зробити свій емоційний стан легшим та добрим, щоб я міг нормально вчитися, нормально працювати та нормально комунікувати з іншими.
Ще одна проблема харківських учнів, зокрема підлітків, – невизначеність із майбутньою професією, відзначають психологи. І хоча дев’ятикласниця Марія вже обрала, ким хоче стати – реставраторкою, дівчина не має бажання вчитися.
Марія, учениця 9-го класу
Ну не хочеться мені навчатися. Я переборюю дуже багато своїх “не хочу”, аби знову навчатися в школі. Мені не хочеться робити домашнє завдання, мені вже нудно навчатися. Мені хочеться спілкування.
З небажанням вчитися зіткнулася і мати трьох дітей Яна. На початку повномасштабної війни сім’я виїхала на захід України. Однак, каже жінка, і дітям, і їй особисто важко бути далеко від дому. Тож за два місяці повернулися в Харків. Жінка розповіла, які поради їй дали фахівці.
Яна, мати трьох дітей
Ну спробувати пояснити, що є те, що у пріоритеті. Є те, що не у пріоритеті. І спробувати обрати для себе пріоритетні предмети, щоб хоч від чогось отримувати задоволення і хоч якось мотивуватися.
Психологи кажуть: потрібно знайти очне хобі, адже живе спілкування з однолітками важливе і трохи відволікає від навчання, щоб потім із новими силами поринути у знання. Також радять ставити чіткі цілі та скласти розпорядок дня. І не забувати хвалити дитину за успіхи в навчанні. Подібні тренінги відбуватимуться в Харкові протягом лютого та березня.
Олена Давідова, менеджерка безпечного простору, де проходять тренінги
Ще ми будемо запрошувати жінок і дітей на тренінги з психоемоційної роботи для того, щоб дорослі й діти навчилися визначати свої емоції. Приймати їх, поратися з ними, і розуміти, як в екстрених ситуаціях допомогти собі або іншій людині. І ще у нас буде тема – це налагодження контакту і комунікації між дітьми та дорослими.
У мерії розповіли: взяти участь у подібних тренінгах можна, написавши в особисті повідомлення на сторінках фейсбуку, телеграму та інстаграму департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту в соцмережах. Також можна звернутися до районних комітетів, які займаються багатодітними сім’ями.
Даний матеріал виготовлено за підтримки ГО “Інститут масової інформації” в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 18:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повномасштабна війна перервала очне навчання харківських школярів. Чимало закладів освіти тепер зруйновано, багато дітей разом із родичами стало вимушеними переселенцями. Низка батьків харківських учнів зазначає: дітям не вистачає спілкування, і вони не мають бажання вчитися онлайн. Як повернути мотивацію сісти за уроки – розповіли психологи у репортажі МГ «Об’єктив». ".