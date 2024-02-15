«Діти не хочуть вчитися»: поради психологів Харкова – як полюбити онлайн

Повномасштабна війна перервала очне навчання харківських школярів. Чимало закладів освіти тепер зруйновано, багато дітей разом із родичами стало вимушеними переселенцями. Низка батьків харківських учнів зазначає: дітям не вистачає спілкування, і вони не мають бажання вчитися онлайн. Як повернути мотивацію сісти за уроки – розповіли психологи у репортажі МГ «Об’єктив».

Немає мотивації, відповідальності та посидючості – із такими проблемами через онлайн-навчання, яке ввели на Харківщині у зв’язку з війною, стикнулася мати чотирьох дітей Катерина. Троє її синів – 9, 12 та 13 років – займаються дистанційно. І якщо старший бере відповідальність за свої знання, то молодші – не розуміють важливості навчання, каже жінка.

Катерина, мати чотирьох дітей

Діти цього віку, вони не сиділи у школі. Вони так, ухиляються: то вимикають камеру, то можуть погратися. У реаліях сьогодення діти в нас несоціалізовані.

Аби відповісти на питання, пов’язані з онлайн-освітою, а також дати поради, у Харкові провели тренінг із 20-ма сім’ями за участю психологів.

Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради

У зв’язку з небезпекою у Харкові проходить тільки онлайн-навчання. Це найбільше, що турбує зараз батьків. Ми провели опитування серед 6 тисяч наших людей і виявилося, що це найбільше турбує зараз харків’ян.

Психологи акцентують на мотивації дітей – як зробити “дистанційку” більш продуктивною і захопливою. Адже, окрім того, що освіта за комп’ютером не така цікава для учнів, як очна, відбиток наклала війна, зазначають фахівці. Бо зараз діти відчувають різні емоції.

Дарія Матюніна, психологиня

Лайфхак – це не боятися того, що ти відчуваєш наразі. Тобто якщо в тебе є певні емоції як тривога, як страх, як гнів – це нормальні емоції й тут вже питання – як мені їх подолати. Тобто як мені зробити свій емоційний стан легшим та добрим, щоб я міг нормально вчитися, нормально працювати та нормально комунікувати з іншими.

Ще одна проблема харківських учнів, зокрема підлітків, – невизначеність із майбутньою професією, відзначають психологи. І хоча дев’ятикласниця Марія вже обрала, ким хоче стати – реставраторкою, дівчина не має бажання вчитися.

Марія, учениця 9-го класу

Ну не хочеться мені навчатися. Я переборюю дуже багато своїх “не хочу”, аби знову навчатися в школі. Мені не хочеться робити домашнє завдання, мені вже нудно навчатися. Мені хочеться спілкування.

З небажанням вчитися зіткнулася і мати трьох дітей Яна. На початку повномасштабної війни сім’я виїхала на захід України. Однак, каже жінка, і дітям, і їй особисто важко бути далеко від дому. Тож за два місяці повернулися в Харків. Жінка розповіла, які поради їй дали фахівці.

Яна, мати трьох дітей

Ну спробувати пояснити, що є те, що у пріоритеті. Є те, що не у пріоритеті. І спробувати обрати для себе пріоритетні предмети, щоб хоч від чогось отримувати задоволення і хоч якось мотивуватися.

Психологи кажуть: потрібно знайти очне хобі, адже живе спілкування з однолітками важливе і трохи відволікає від навчання, щоб потім із новими силами поринути у знання. Також радять ставити чіткі цілі та скласти розпорядок дня. І не забувати хвалити дитину за успіхи в навчанні. Подібні тренінги відбуватимуться в Харкові протягом лютого та березня.

Олена Давідова, менеджерка безпечного простору, де проходять тренінги

Ще ми будемо запрошувати жінок і дітей на тренінги з психоемоційної роботи для того, щоб дорослі й діти навчилися визначати свої емоції. Приймати їх, поратися з ними, і розуміти, як в екстрених ситуаціях допомогти собі або іншій людині. І ще у нас буде тема – це налагодження контакту і комунікації між дітьми та дорослими.

У мерії розповіли: взяти участь у подібних тренінгах можна, написавши в особисті повідомлення на сторінках фейсбуку, телеграму та інстаграму департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту в соцмережах. Також можна звернутися до районних комітетів, які займаються багатодітними сім’ями.

Даний матеріал виготовлено за підтримки ГО “Інститут масової інформації” в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.