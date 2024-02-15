«Дети не хотят учиться»: советы психологов Харькова — как полюбить онлайн

Полномасштабная война прервала очное обучение харьковских школьников. Немало учебных заведений теперь разрушены, многие дети вместе с родственниками стали вынужденными переселенцами. Ряд родителей харьковских учеников отмечает: детям не хватает общения, и у них нет желания учиться онлайн. Как вернуть мотивацию сесть за уроки – рассказали психологи в репортаже МГ «Объектив».

Нет мотивации, ответственности и усидчивости – с такими проблемами из-за онлайн-обучения, которое ввели на Харьковщине в связи с войной, столкнулась мать четверых детей Екатерина. Трое ее сыновей – 9, 12 и 13 лет – занимаются дистанционно. И если старший берет ответственность за свои знания, то младшие – не понимают важности обучения, говорит женщина.

Катерина, мать четырех детей

Дети этого возраста, они не сидели в школе. Они так уклоняются: то выключают камеру, то могут поиграть. В сегодняшних реалиях дети у нас несоциализированы.

Чтобы ответить на вопросы, связанные с онлайн-образованием, а также дать советы, в Харькове провели тренинг с 20-ю семьями с участием психологов.

Александр Власенко, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета

В связи с опасностью в Харькове проходит только онлайн-обучение. Это больше всего, что беспокоит сейчас родителей. Мы провели опрос среди 6 тысяч наших людей и оказалось, что это больше всего беспокоит сейчас харьковчан.

Психологи акцентируют на мотивации детей – как сделать «дистанционку» более продуктивной и увлекательной. Ведь, кроме того, что образование за компьютером не так интересно для учеников, как очное, отпечаток наложила война, отмечают специалисты. Потому что сейчас дети испытывают разные эмоции.

Дарья Матюнина, психолог

Лайфхак – это не бояться того, что ты чувствуешь. То есть, если у тебя есть определенные эмоции как тревога, как страх, как гнев – это нормальные эмоции и здесь уже вопрос — как мне их преодолеть. То есть, как мне сделать свое эмоциональное состояние легче и хорошее, чтобы я мог нормально учиться, нормально работать и нормально общаться с другими.

Еще одна проблема харьковских учеников, в том числе подростков, – неопределенность с будущей профессией, отмечают психологи. И хотя девятиклассница Мария уже выбрала, кем хочет стать – реставратором, у девушки нет желания учиться.

Мария, ученица 9-го класса

Ну, не хочется мне учиться. Я преодолеваю очень много своих «не хочу», чтобы снова учиться в школе. Мне не хочется делать домашнее задание, мне уже скучно учиться. Мне хочется общения.

С нежеланием учиться столкнулась и мать троих детей Яна. В начале полномасштабной войны семья уехала на запад Украины. Однако, говорит женщина, и детям, и ей лично тяжело быть вдали от дома. Поэтому через два месяца вернулись в Харьков. Женщина рассказала, какие советы ей дали специалисты.

Яна, мать троих детей

Ну, попытаться объяснить, что есть то, что в приоритете. Есть то, что не в приоритете. И попытаться выбрать для себя приоритетные предметы, чтобы хоть от чего получать удовольствие и хоть как-то мотивироваться.

Психологи говорят: нужно найти очное хобби, ведь живое общение со сверстниками важно и немного отвлекает от учебы, чтобы потом с новыми силами погрузиться в знания. Также советуют ставить четкие цели и составить распорядок дня. И не забывать хвалить ребенка за успехи в учебе. Подобные тренинги будут проходить в Харькове в течение февраля и марта.

Елена Давидова, менеджер безопасного пространства, где проходят тренинги

Еще мы будем приглашать женщин и детей на тренинги по психоэмоциональной работе для того, чтобы взрослые и дети научились определять свои эмоции. Принимать их, справляться с ними, и понимать, как в экстренных ситуациях помочь себе или другому человеку. И еще у нас будет тема – это налаживание контакта и коммуникации между детьми и взрослыми.

В мэрии рассказали: поучаствовать в подобных тренингах можно, написав в личные сообщения на страницах в Facebook, Telegram и Instagram департамента по делам семьи, молодежи и спорта. Также можно обратиться в районные комитеты, которые занимаются многодетными семьями.

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