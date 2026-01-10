Идут морозы: продлят ли каникулы в школах Харькова

Ученики школ Харькова начинают образовательный процесс после зимних каникул в понедельник, 12 января. То есть продлевать зимний отдых для детей в городе не планируют.

Об этом сообщили в Департаменте образования, информируют в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Обучение будет осуществляться в смешанном формате – онлайн и офлайн на безопасных локациях», – заявили в мэрии.

Отметим, из-за ухудшения погодных условий 8 января Кабмин издал рекомендацию, по меньшей мере, до 19 января прекратить образовательный процесс в очной форме в Украине. То есть либо продлить каникулы, либо полностью перейти на дистанционку.

Напомним, сильные морозы идут на Харьковщину. Об опасности предупредил Региональный центр по гидрометеорологии. В ночь на 13 января температура воздуха, по прогнозу, достигнет отметки в минус 17 градусов. При этом чрезвычайных морозов, которыми недавно пугали украинцев в соцсетях, не предусматривают. Популярная синоптик Наталья Диденко отметила: минус 25 – 30 градусов, о которых якобы предупреждали «британские ученые» в прогностических картах не просматриваются.