Идут морозы: продлят ли каникулы в школах Харькова
Ученики школ Харькова начинают образовательный процесс после зимних каникул в понедельник, 12 января. То есть продлевать зимний отдых для детей в городе не планируют.
Об этом сообщили в Департаменте образования, информируют в пресс-службе Харьковского горсовета.
«Обучение будет осуществляться в смешанном формате – онлайн и офлайн на безопасных локациях», – заявили в мэрии.
Отметим, из-за ухудшения погодных условий 8 января Кабмин издал рекомендацию, по меньшей мере, до 19 января прекратить образовательный процесс в очной форме в Украине. То есть либо продлить каникулы, либо полностью перейти на дистанционку.
Напомним, сильные морозы идут на Харьковщину. Об опасности предупредил Региональный центр по гидрометеорологии. В ночь на 13 января температура воздуха, по прогнозу, достигнет отметки в минус 17 градусов. При этом чрезвычайных морозов, которыми недавно пугали украинцев в соцсетях, не предусматривают. Популярная синоптик Наталья Диденко отметила: минус 25 – 30 градусов, о которых якобы предупреждали «британские ученые» в прогностических картах не просматриваются.
Читайте также: Снег и сильный ветер. Прогноз погоды на 10 января в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дистанционка, міськрада, морозы, новости Харькова, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Идут морозы: продлят ли каникулы в школах Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 января 2026 в 08:50;