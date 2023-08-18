Еще одна громада Харьковщины приняла решение о «дистанционке» с 1 сентября
В Алексеевской громаде Лозовского района Харьковской области приняли решение о продолжении занятий в учебных заведениях с 1 сентября в дистанционном формате.
Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Отмечается, что при этом во время совещания обсуждали наличие в учебных заведениях укрытий и их пригодность, организацию питания детей в учебных заведениях, необходимость своевременного проведения медицинских осмотров персонала и детей.
Читайте также: 11 школ Харьковщины могут начать учебный год в смешанном формате
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Еще одна громада Харьковщины приняла решение о «дистанционке» с 1 сентября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 23:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Алексеевской громаде Лозовского района Харьковской области приняли решение о продолжении занятий в учебных заведениях с 1 сентября в дистанционном формате.".