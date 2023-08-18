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Еще одна громада Харьковщины приняла решение о «дистанционке» с 1 сентября

Общество 23:15   18.08.2023
Елена Нагорная
Еще одна громада Харьковщины приняла решение о «дистанционке» с 1 сентября

В Алексеевской громаде Лозовского района Харьковской области приняли решение о продолжении занятий в учебных заведениях с 1 сентября в дистанционном формате.

Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что при этом во время совещания обсуждали наличие в учебных заведениях укрытий и их пригодность, организацию питания детей в учебных заведениях, необходимость своевременного проведения медицинских осмотров персонала и детей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 23:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Алексеевской громаде Лозовского района Харьковской области приняли решение о продолжении занятий в учебных заведениях с 1 сентября в дистанционном формате.".