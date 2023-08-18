Еще одна громада Харьковщины приняла решение о «дистанционке» с 1 сентября

В Алексеевской громаде Лозовского района Харьковской области приняли решение о продолжении занятий в учебных заведениях с 1 сентября в дистанционном формате.

Об этом сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что при этом во время совещания обсуждали наличие в учебных заведениях укрытий и их пригодность, организацию питания детей в учебных заведениях, необходимость своевременного проведения медицинских осмотров персонала и детей.

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