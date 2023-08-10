11 школ Харьковщины могут начать учебный год в смешанном формате

Более 3 тысяч учеников общеобразовательных школ трех территориальных общин Харьковщины могут учиться в смешанном формате. Об этом на брифинге сообщил директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации Алексей Литвинов.

Алексей Литвинов, директор департамента науки и образования Харьковской областной военной администрации

«На сегодня чуть более 1,5 % от общей сети учреждений общего среднего образования мы расцениваем, что потенциально могут начать образовательный процесс в смешанном формате. Это 8 заведений Зачепиловской территориальной громады, 1 в Кегичевке, 2 в Сахновщине. 11 заведений. Обучением будет охвачено чуть более 3000 учащихся».

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