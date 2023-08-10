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11 шкіл Харківщини можуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі

Репортаж 21:44   10.08.2023
Павел Велицкий
Оксана Якушко
11 шкіл Харківщини можуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі

Понад 3 тисячі учнів загальноосвітніх шкіл трьох територіальних громад Харківщини можуть навчатися у змішаному форматі. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов. 

 

Олексій Литвинов, директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.

«На сьогодні трохи більше 1,5 % від загальної мережі закладів загальної середньої освіти ми розцінюємо, як такі що потенційно можуть розпочати освітній процес в змішаному форматі. Це 8 закладів Зачепилівської територіальної громади, 1 в Кегичівці, 2 в Сахновщині. Так 11 закладів. Навчанням буде охоплено трохи більше 3000 учнів».

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Автор: Павел Велицкий, Оксана Якушко
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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 21:44;

    • Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 3 тисячі учнів загальноосвітніх шкіл трьох територіальних громад Харківщини можуть навчатися у змішаному форматі. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов. ".