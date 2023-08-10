11 шкіл Харківщини можуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі

Понад 3 тисячі учнів загальноосвітніх шкіл трьох територіальних громад Харківщини можуть навчатися у змішаному форматі. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов.

Олексій Литвинов, директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.

«На сьогодні трохи більше 1,5 % від загальної мережі закладів загальної середньої освіти ми розцінюємо, як такі що потенційно можуть розпочати освітній процес в змішаному форматі. Це 8 закладів Зачепилівської територіальної громади, 1 в Кегичівці, 2 в Сахновщині. Так 11 закладів. Навчанням буде охоплено трохи більше 3000 учнів».

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