11 шкіл Харківщини можуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі
Понад 3 тисячі учнів загальноосвітніх шкіл трьох територіальних громад Харківщини можуть навчатися у змішаному форматі. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов.
Олексій Литвинов, директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.
«На сьогодні трохи більше 1,5 % від загальної мережі закладів загальної середньої освіти ми розцінюємо, як такі що потенційно можуть розпочати освітній процес в змішаному форматі. Це 8 закладів Зачепилівської територіальної громади, 1 в Кегичівці, 2 в Сахновщині. Так 11 закладів. Навчанням буде охоплено трохи більше 3000 учнів».
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 21:44;
Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 3 тисячі учнів загальноосвітніх шкіл трьох територіальних громад Харківщини можуть навчатися у змішаному форматі. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов. ".