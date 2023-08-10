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Жоден дитячий сад і школа Харківщини не зголосилися працювати офлайн

Репортаж 19:14   10.08.2023
Павел Велицкий
Оксана Якушко
Жоден дитячий сад і школа Харківщини не зголосилися працювати офлайн

На сьогодні жоден дитячий садок чи школа Харківської області не повідомили, що бажають працювати в офлайн-форматі. Про це на брифінгу доповів директор департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов.

Олексій Литвинов, директор департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації

“Ніяких підтверджуючих даних стосовно будь-якого закладу, в якому планують запустити офлайн-формат ми на сьогоднішні не маємо. Це по-перше. Що стосується окремих категорій закладів, то у нас майже повністю, більше 90 %, дошкілля будуть працювати дистанційно. Тому що багато зруйнованих, пошкоджених закладів. І багато хто з батьків розуміють, що вони не настільки готові відпускати свою малечу для того аби вона знаходилась в ці важкі часи в інших приміщеннях. Така сама або подібна картина складається і з закладами загальної середньої світи”.

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Автор: Павел Велицкий, Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 19:14;

    • Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні жоден дитячий садок чи школа Харківської області не повідомили, що бажають працювати в офлайн-форматі. Про це на брифінгу доповів директор департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов.".