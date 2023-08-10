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Уроки в метро Харкова: Терехов пояснив, як діти добиратимуться до станцій

Суспільство 13:15   10.08.2023
Вікторія Яковенко
Уроки в метро Харкова: Терехов пояснив, як діти добиратимуться до станцій

Учнів до метро в Харкові підвозитиме спеціальний автобус, а навчання відбуватиметься позмінно.

Про те, як буде організоване навчання в метро розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Вже зараз працюємо над організацією класів в метрополітені. Це дуже складна робота, бо є певний пасажиропотік, який ми повинні зберегти. Крім цього, ми повинні обладнати таким чином клас, щоб там були виконані всі умови, перш за все – це безпека дітей. Крім цього, освітлення, туалетні кімнати обладнати. Крім цього буде організований шкільний автобус, який буде підвозити дітей до певних станцій метро. Ми будемо безкоштовно годувати наших дітей», – сказав мер.

Терехов додав, що діти навчатимуться в метро три-чотири рази на тиждень, позмінно та почергово.

Він також підкреслив, що навчальний процес не заважатиме мешканцям міста під час ракетної небезпеки використовувати метрополітен як укриття.

Читайте також: Уроки в метро Харкова: у мерії розповіли, як це буде

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учнів до метро в Харкові підвозитиме спеціальний автобус, а навчання відбуватиметься позмінно.".