Уроки в метро Харкова: Терехов пояснив, як діти добиратимуться до станцій
Учнів до метро в Харкові підвозитиме спеціальний автобус, а навчання відбуватиметься позмінно.
Про те, як буде організоване навчання в метро розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«Вже зараз працюємо над організацією класів в метрополітені. Це дуже складна робота, бо є певний пасажиропотік, який ми повинні зберегти. Крім цього, ми повинні обладнати таким чином клас, щоб там були виконані всі умови, перш за все – це безпека дітей. Крім цього, освітлення, туалетні кімнати обладнати. Крім цього буде організований шкільний автобус, який буде підвозити дітей до певних станцій метро. Ми будемо безкоштовно годувати наших дітей», – сказав мер.
Терехов додав, що діти навчатимуться в метро три-чотири рази на тиждень, позмінно та почергово.
Він також підкреслив, що навчальний процес не заважатиме мешканцям міста під час ракетної небезпеки використовувати метрополітен як укриття.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учнів до метро в Харкові підвозитиме спеціальний автобус, а навчання відбуватиметься позмінно.".