Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций

Учеников в метро Харькова будет подвозить специальный автобус, а обучение будет проходить посменно.

О том, как будет организовано обучение в метро, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Уже сейчас работаем над организацией классов в метрополитене. Это очень сложная работа, потому что есть определенный пассажиропоток, который мы должны сохранить. Кроме того, мы должны оборудовать таким образом класс, чтобы там были выполнены все условия, прежде всего – это безопасность детей. Кроме этого, освещение, туалетные комнаты оборудовать. Кроме этого, будет организован школьный автобус, который будет подвозить детей к определенным станциям метро. Мы будем бесплатно кормить наших детей», – сказал мэр.

Терехов добавил, что дети будут учиться в метро три-четыре раза в неделю, посменно и по очереди.

Он также подчеркнул, что учебный процесс не будет мешать жителям города во время ракетной опасности использовать метрополитен как укрытие.