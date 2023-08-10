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Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций

Общество 13:15   10.08.2023
Виктория Яковенко
Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций

Учеников в метро Харькова будет подвозить специальный автобус, а обучение будет проходить посменно.

О том, как будет организовано обучение в метро, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Уже сейчас работаем над организацией классов в метрополитене. Это очень сложная работа, потому что есть определенный пассажиропоток, который мы должны сохранить. Кроме того, мы должны оборудовать таким образом класс, чтобы там были выполнены все условия, прежде всего – это безопасность детей. Кроме этого, освещение, туалетные комнаты оборудовать. Кроме этого, будет организован школьный автобус, который будет подвозить детей к определенным станциям метро. Мы будем бесплатно кормить наших детей», – сказал мэр.

Терехов добавил, что дети будут учиться в метро три-четыре раза в неделю, посменно и по очереди.

Он также подчеркнул, что учебный процесс не будет мешать жителям города во время ракетной опасности использовать метрополитен как укрытие.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учеников в метро Харькова будет подвозить специальный автобус, а обучение будет проходить посменно.".