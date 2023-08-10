Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций
Учеников в метро Харькова будет подвозить специальный автобус, а обучение будет проходить посменно.
О том, как будет организовано обучение в метро, рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Уже сейчас работаем над организацией классов в метрополитене. Это очень сложная работа, потому что есть определенный пассажиропоток, который мы должны сохранить. Кроме того, мы должны оборудовать таким образом класс, чтобы там были выполнены все условия, прежде всего – это безопасность детей. Кроме этого, освещение, туалетные комнаты оборудовать. Кроме этого, будет организован школьный автобус, который будет подвозить детей к определенным станциям метро. Мы будем бесплатно кормить наших детей», – сказал мэр.
Терехов добавил, что дети будут учиться в метро три-четыре раза в неделю, посменно и по очереди.
Он также подчеркнул, что учебный процесс не будет мешать жителям города во время ракетной опасности использовать метрополитен как укрытие.
Читайте также: Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет
Новости по теме:
Вы читали новость: «Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учеников в метро Харькова будет подвозить специальный автобус, а обучение будет проходить посменно.".