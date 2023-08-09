Уроки в метро Харькова: в мэрии рассказали, как это будет

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко в интервью «Фактам ICTV» объяснила, как организуют школьные классы в метро. Предполагается шумоизоляция, рекуперация воздуха и учителя-тьюторы.

Ольга Деменко успокаивает: просто посреди заполненных пассажирами платформ и в переходах детей учить не будут.

«Там будут оборудованы полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты. Кроме учителей, будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет, потому что они будут на чужой территории», — сообщила о планах обучения детей в метро Деменко.

По ее словам, уже определили несколько локаций. Организаторы процесса продумали все до мельчайших подробностей. Детей для учебы под землей будут собирать в объединенные классы, укомплектованные из различных школ города.

«Мы это тоже продумали, потому что военное время позволяет нам временно ребенка перевести из школы в школу», — пояснила она.

Директор департамента образования мэрии отметила: безусловно, всех желающих охватить таким форматом обучения не удастся. Приоритет будут отдавать детям младших классов — в первую очередь, первого и второго.

С 1 сентября процесс обучения в метро в Харькове, вероятно, еще не запустят. Спускать школьников под землю начнут по мере готовности локаций для обучения.

«Как только мы подготовим, организуем, может, это будет не 1 сентября. Сейчас законодательство нам так позволяет – и начинать, и заканчивать учебный год не обязательно 1 сентября и 1 июня. Поэтому, как только мы все организуем так, чтобы были санитарные условия, чтобы были все-все-все основания, начнем обучение уже в этом учебном году», — пообещала Деменко.