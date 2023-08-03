Live
  • Чт 03.08.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Терехов заявил, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут

Общество 10:13   03.08.2023
Оксана Горун
Терехов заявил, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал планы городской власти, касающиеся организации учебного года.

Терехов подчеркнул, что главным вопросом в Харькове остается обеспечение безопасности для школьников.

«Я провел определенные встречи и буду проводить встречи с родителями маленьких харьковчан, учитывать желание семей, желание родителей — идти или не идти детям в школу. Хочу сказать сразу, что у нас нет возможности, чтобы наши школы работали в обычном режиме. Поэтому готовим только сертифицированные укрытия. Рассматриваем разные варианты, чтобы дети – хотя бы комбинированно, но учились несколько дней в неделе. Но на первом плане должна быть безопасность маленьких харьковчан», — сказал Терехов.

Читайте также: Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова

Напомним, среди вариантов организации учебы в Харькове рассматривают возможность проводить уроки в метро.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
03.08.2023, 09:55
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
02.08.2023, 22:14
Названы три источника в Харькове, вода из которых не соответствует нормам
Названы три источника в Харькове, вода из которых не соответствует нормам
02.08.2023, 23:18
Синегубов: о ситуации на Купянском направлении и обязательной эвакуации
Синегубов: о ситуации на Купянском направлении и обязательной эвакуации
02.08.2023, 15:45
В Харькове ночью горела многоэтажка: погибла женщина, 9 человек спасли — ГСЧС
В Харькове ночью горела многоэтажка: погибла женщина, 9 человек спасли — ГСЧС
03.08.2023, 07:25
Ночная атака «Шахедами», авиаудары и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами», авиаудары и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба
03.08.2023, 07:10

Новости по теме:

10:13
Терехов заявил, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут
09:55
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
21:04
Терехов — в Варшаве: обратился за глобальной поддержкой к британскому бизнесу
19:18
Волонтеров Харькова учили, как не паниковать и выжить в условиях войны (сюжет)
20:11
В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов заявил, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 10:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал планы городской власти, касающиеся организации учебного года".