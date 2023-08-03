Терехов заявил, что в обычном режиме школы в Харькове работать не смогут
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал планы городской власти, касающиеся организации учебного года.
Терехов подчеркнул, что главным вопросом в Харькове остается обеспечение безопасности для школьников.
«Я провел определенные встречи и буду проводить встречи с родителями маленьких харьковчан, учитывать желание семей, желание родителей — идти или не идти детям в школу. Хочу сказать сразу, что у нас нет возможности, чтобы наши школы работали в обычном режиме. Поэтому готовим только сертифицированные укрытия. Рассматриваем разные варианты, чтобы дети – хотя бы комбинированно, но учились несколько дней в неделе. Но на первом плане должна быть безопасность маленьких харьковчан», — сказал Терехов.
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Напомним, среди вариантов организации учебы в Харькове рассматривают возможность проводить уроки в метро.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал планы городской власти, касающиеся организации учебного года".