Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил об участившихся атаках на город.

«Наш город был без обстрелов. Начал возвращаться бизнес в город, я очень рад этому. Но за последнюю неделю было два мощных обстрела – прежде всего, обстрел, который был произведен ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре (к сожалению, есть один пострадавший). Кроме этого, были удары уже «Шахедами», которые прилетели к гражданским объектам – объектам образования. Было разрушено образовательное общежитие. Могу сказать, что тактика меняется у россиян», — сказал Терехов.

Он отметил, что в результате последних атак, помимо объектов, по которым пришлись удары, были повреждены и дома харьковчан.

«Сейчас коммунальные службы завершают принимать меры, чтобы локализовать это. Уже вставляются окна, ремонтируются крыши», — сообщил мэр Харькова.