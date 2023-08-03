Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил об участившихся атаках на город.
«Наш город был без обстрелов. Начал возвращаться бизнес в город, я очень рад этому. Но за последнюю неделю было два мощных обстрела – прежде всего, обстрел, который был произведен ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре (к сожалению, есть один пострадавший). Кроме этого, были удары уже «Шахедами», которые прилетели к гражданским объектам – объектам образования. Было разрушено образовательное общежитие. Могу сказать, что тактика меняется у россиян», — сказал Терехов.
Он отметил, что в результате последних атак, помимо объектов, по которым пришлись удары, были повреждены и дома харьковчан.
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«Сейчас коммунальные службы завершают принимать меры, чтобы локализовать это. Уже вставляются окна, ремонтируются крыши», — сообщил мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил об участившихся атаках на город".