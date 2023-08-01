Терехов: о недолетевших до Харькова БпЛА, разборе завалов и ситуации со светом

В Харькове коммунальщики разбирают завалы общежития в Салтовском районе, частично разрушенного дроном-камикадзе в ночь на 1 августа. Кроме этого удара неподалеку было попадание в землю. Там коммунальные службы также ликвидируют последствия, чтобы открыть движение для авто.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Было три попадания. Одно попадание было в общежитие, которое мы сейчас будем разбирать вместе с работниками ГСЧС. Все наши коммунальные предприятия работали всю ночь, чтобы разобрать завалы, которые были. Кроме этого, действительно, есть попадание в центральную часть города. Есть один пострадавший, он сейчас находится в больнице. Кроме этого, неподалеку было еще одно попадание в проезжую часть. Сейчас там тоже работают наши коммунальные службы, чтобы навести порядок и дать проезд автомобилям», — отметил Терехов.

Он уточнил, что общежитие не использовалось по назначению, студенты там не жили. На ликвидацию последствий атаки понадобится один-два дня.

По данным городского головы, россияне запустили около десяти «Шахедов» по Харькову, но благодаря работе украинских военных долетели до города только три, которые и нанесли разрушения.

Перебоев с электро- и водоснабжением в Харькове нет, добавил мэр.

Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Один из дронов разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе — спасатели тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал мужчина, пожара не было. По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, по Харькову запустили пять дронов-камикадзе.