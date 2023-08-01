Как бойцы ГСЧС тушили здание ПТУ в Харькове, по которому ударил дрон (фото)

В ночь на 1 августа один из беспилотников «Шахед» разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе Харькова — бойцы ГСЧС тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал человек, пожара не было.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в Салтовском районе в здании учебного заведения частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, перекрытия и крыши. Пожар полсотни чрезвычайников тушили на площади около 200 квадратных метров. В здании предварительно не было людей.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Шевченковском районе Харькова двухэтажный спортивный объект поврежден частично. Пожара не было. Раненый мужчина госпитализирован.

Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Попадания были в здание одного из учебных заведений на территории Салтовского района и по зданию одного из спортивных объектов Шевченковского района. Телесные повреждения получил охранник второго объекта.

Мэр Игорь Терехов писал, что зафиксированы три «прилета» в густо населенных районах города, и один из дронов разрушил два этажа общежития.

По данным начальника облуправления Нацполиции Владимира Тимошко, зафиксированы два попадания: одно — в здание ПТУ, второе — в центральной части города, где и получил ранения мужчина.