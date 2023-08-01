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Як бійці ДСНС гасили будівлю ПТУ в Харкові, по якій вдарив дрон (фото)

Події 08:09   01.08.2023
Олена Нагорна
Як бійці ДСНС гасили будівлю ПТУ в Харкові, по якій вдарив дрон (фото)

У ніч проти 1 серпня один із безпілотників “Шахед” зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі Харкова – бійці ДСНС гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта в Шевченківському районі – там постраждав чоловік, пожежі не було.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так, у Салтівському районі у будівлі навчального закладу частково зруйновано конструкції другого та третього поверхів, перекриття та дахи. Пожежу пів сотні надзвичайників гасили на площі близько 200 квадратних метрів. У будівлі попередньо не було людей.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У Шевченківському районі Харкова двоповерховий спортивний об’єкт пошкоджено частково. Пожежі не було. Пораненого чоловіка ушпиталено.

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА «Шахед» росіяни запустили по Харкову близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Влучання були в будівлю одного з навчальних закладів на території Салтівського району та в будівлю одного зі спортивних об’єктів Шевченківського району. Тілесні ушкодження отримав охоронець другого об’єкта.

Мер Ігор Терехов писав, що зафіксовано три «прильоти» у густо населених районах міста, і один із дронів зруйнував два поверхи гуртожитку. За даними начальника облуправління Нацполіції Володимира Тимошка, зафіксовано два влучання: одне — у будівлю ПТУ, друге — у центральній частині міста.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 1 серпня один із безпілотників “Шахед” зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі Харкова – бійці ДСНС гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта в Шевченківському районі – там постраждав чоловік, пожежі не було.".