Унаслідок атаки дронів у Харкові є поранений, ворог перевіряв ППО – Тимошко

Внаслідок атаки ворожих безпілотників близько опівночі 1 серпня у Харкові попередньо постраждала одна людина. Це чоловік, який отримав поранення у центрі міста.

Про це начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив виданню “Суспільне Харків”.

За його даними, зафіксовано два влучання: одне – у будівлю ПТУ, друге – у центральній частині міста, де й отримав поранення чоловік. У приміщенні ПТУ, попередньо, людей не було.

Тимошко каже, що було близько шести-семи дронів. За версією правоохоронця, РФ перевіряє систему протиповітряної оборони.

Жодних військових об’єктів чи скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було, наголосив Тимошко.

Нагадаємо, що в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці влучання виникла пожежа. Пізніше Терехов написав, що зафіксовано три “прильоти” у густо населених районах міста, і один із дронів зруйнував два поверхи гуртожитку.