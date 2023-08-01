Вибухи в Харкові: Терехов підтверджує ворожу атаку дронів, працює ППО
Близько опівночі 1 серпня у Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомляє, що армія РФ атакує дронами Шевченківський район міста.
“Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три”, – написав Терехов.
Окупанти завдають ударів, також констатує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Увага мешканцям Харківщини, не ігноруйте тривогу. У небі зафіксовано ворожі БпЛА “Шахед”, – повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
За його даними, працює ППО.
“Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – пише Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 00:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі 1 серпня у Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомляє, що армія РФ атакує дронами Шевченківський район міста.".