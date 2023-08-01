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Вибухи в Харкові: Терехов підтверджує ворожу атаку дронів, працює ППО

Події 00:17   01.08.2023
Олена Нагорна
Вибухи в Харкові: Терехов підтверджує ворожу атаку дронів, працює ППО

Близько опівночі 1 серпня у Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомляє, що армія РФ атакує дронами Шевченківський район міста.

“Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три”, – написав Терехов.

Окупанти завдають ударів, також констатує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Увага мешканцям Харківщини, не ігноруйте тривогу. У небі зафіксовано ворожі БпЛА “Шахед”, – повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

За його даними, працює ППО.

“Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” пише Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі 1 серпня у Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомляє, що армія РФ атакує дронами Шевченківський район міста.".