Вибухи в Харкові: Терехов підтверджує ворожу атаку дронів, працює ППО

Близько опівночі 1 серпня у Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомляє, що армія РФ атакує дронами Шевченківський район міста.

“Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три”, – написав Терехов.

Окупанти завдають ударів, також констатує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Увага мешканцям Харківщини, не ігноруйте тривогу. У небі зафіксовано ворожі БпЛА “Шахед”, – повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

За його даними, працює ППО.

“Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!” – пише Мельник.