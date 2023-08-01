Взрывы в Харькове: Терехов сообщает о вражеской атаке дронов, работает ПВО

Около полуночи 1 августа в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщает, что армия РФ атакует дронами Шевченковский район города.

«Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три», — написал Терехов.

Оккупанты наносят удары, также констатирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание жителям Харьковщины, не игнорируйте тревогу. В небе зафиксированы вражеские БпЛА «Шахед», — сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

По его данным, работает ПВО.

«Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — пишет Мельник.