Взрывы в Харькове: Терехов сообщает о вражеской атаке дронов, работает ПВО
Фото: mil.in.ua
Около полуночи 1 августа в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщает, что армия РФ атакует дронами Шевченковский район города.
«Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три», — написал Терехов.
Оккупанты наносят удары, также констатирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Внимание жителям Харьковщины, не игнорируйте тревогу. В небе зафиксированы вражеские БпЛА «Шахед», — сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
По его данным, работает ПВО.
«Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — пишет Мельник.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 00:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи 1 августа в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщает, что армия РФ атакует дронами Шевченковский район города.".