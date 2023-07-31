Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона

Враг запустил ракеты, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник перед объявлением воздушной тревоги в регионе в 23:19.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Враг произвел пуски ракет!» — написал Мельник.

Спустя минуту он добавил, что ракеты, вероятно, остались «дома».

«На данный момент ракет из ЗРК С-300 в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается для Харьковской области. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги!» — призывает начальник гарнизона.