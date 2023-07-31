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Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 23:35   31.07.2023
Елена Нагорная
Был запуск ракет, но они остались «дома» — начальник Харьковского гарнизона Фото: Вадим Беликов

Враг запустил ракеты, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник перед объявлением воздушной тревоги в регионе в 23:19.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Враг произвел пуски ракет!» — написал Мельник.

Спустя минуту он добавил, что ракеты, вероятно, остались «дома».

«На данный момент ракет из ЗРК С-300 в воздухе над Харьковом нет, но угроза остается для Харьковской области. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги!» — призывает начальник гарнизона.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 23:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг запустил ракеты, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник перед объявлением воздушной тревоги в регионе в 23:19.".