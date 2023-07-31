Був запуск ракет, вони залишилися “вдома” – начальник Харківського гарнізону

Ворог запустив ракети, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник перед оголошенням повітряної тривоги у регіоні о 23:19.

“Харків’яни, перебувайте в укриттях! Ворог здійснив пуски ракет!” – написав Мельник.

За хвилину він додав, що ракети, ймовірно, залишилися “вдома”.

“На цей момент ракет із ЗРК С-300 у повітрі над Харковом немає, але загроза залишається для Харківської області. Не покидайте укриття до відбою тривоги!” – закликає начальник гарнізону.