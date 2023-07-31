Був запуск ракет, вони залишилися “вдома” – начальник Харківського гарнізону
Ворог запустив ракети, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник перед оголошенням повітряної тривоги у регіоні о 23:19.
“Харків’яни, перебувайте в укриттях! Ворог здійснив пуски ракет!” – написав Мельник.
За хвилину він додав, що ракети, ймовірно, залишилися “вдома”.
“На цей момент ракет із ЗРК С-300 у повітрі над Харковом немає, але загроза залишається для Харківської області. Не покидайте укриття до відбою тривоги!” – закликає начальник гарнізону.
Читайте також: Війська РФ знову атакували біля села Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Був запуск ракет, вони залишилися “вдома” – начальник Харківського гарнізону»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 23:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог запустив ракети, повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник перед оголошенням повітряної тривоги у регіоні о 23:19.".