Війська РФ знову атакували біля села Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ

ЗСУ в Харківській області успішно відбили атаку військ РФ на схід від села Берестове Куп’янського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, пише Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також армія РФ завдала авіаудару в районі села Уди Золочівської громади й обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Бударки, Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне.