Війська РФ знову атакували біля села Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ
ЗСУ в Харківській області успішно відбили атаку військ РФ на схід від села Берестове Куп’янського району.
На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, пише Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також армія РФ завдала авіаудару в районі села Уди Золочівської громади й обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Бударки, Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ в Харківській області успішно відбили атаку військ РФ на схід від села Берестове Куп’янського району.".